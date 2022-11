Les prévisions pessimistes de Michel-Edouard Leclerc

« Le grand risque, c'est la baisse en volume voire la récession », prévient-il. Dans l'immédiat, les ventes devraient être bien orientées, « jusqu'à Noël, je trouve que le marché est porteur, le marché du jouet a commencé, c'est moins fort que l'année dernière mais meilleur qu'en 2019 », admet-il. La hausse des prix a été contenue entre 5 et 6%, se réjouit Michel-Edouard Leclerc.



Pour lui, « le marché des fêtes de Noel va donner mais avec cette crainte d'inflation massive et des revenus plus rationalisés, moi j'ai très peur d'une récession en janvier-février », craint-il. Un moment qui sera manifestement très difficile à passer pour les consommateurs comme pour la grande distribution.