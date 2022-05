Les prix à la machine à café vont augmenter

La sacro-sainte pause devant la machine à café et le distributeur de boissons va coûter plus cher dans les prochaines semaines. La hausse devrait être de 5 centimes d'euro en moyenne, selon des gestionnaires de machines, interrogés par Le Parisien, qui prévoient d'appliquer l'augmentation dans les mois à venir. C'est la conséquence directe de la hausse des prix des matières premières et notamment de l'arabica.



Selon Yoann Chuffart, le directeur général de la Fédération nationale de vente et services automatiques, « les gestionnaires se trouvent dans une situation inconfortable, voire périlleuse » dans le contexte actuel de sur-inflation généralisée. Ces derniers ne peuvent pas répercuter immédiatement les hausses des prix sur les consommateurs finaux, déplore-t-il. Les gestionnaires doivent donc absorber la flambée des prix, ce qui réduit leurs marges.