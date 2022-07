Les prix de l'électricité ont doublé en quelques semaines, alerte le régulateur

La Commission observe que les prix à terme en France n'obéissent plus à la logique qui prévaut habituellement. Les prix ont augmenté plus vite en France qu'en Allemagne, alors que l'approvisionnement en gaz pour l'Hexagone est meilleur qu'outre-Rhin. Les prix du gaz ont un impact sur ceux de l'électricité. « Ils reflètent soit des anticipations de forte pénurie, soit une prime de risque élevée sur le marché de l’électricité français, et vraisemblablement la conjonction des deux », explique le régulateur.



Pour en avoir le cœur net, la CRE va donc interroger les acteurs de marché sur leurs stratégies et leurs anticipations pour l'hiver 2022-2023, en plus de la prolongation de ses actions de surveillance renforcée des marchés. Les effets de cette enquête ne devraient toutefois pas changer grand chose pour le consommateur final, ou alors à la marge.