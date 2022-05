Les prix de l'électricité risquent de flamber l'année prochaine

Dans ces conditions, les Français seront-ils condamnés à payer encore davantage et à dire adieu à leur pouvoir d'achat ? Selon le quotidien, un foyer qui payait 1.700 euros par an d'électricité verrait sa facture grimper soudainement de 150 euros. Toutefois, le gouvernement n'est pas désarmé face à cette hausse. Il est ainsi possible de « lisser » le rattrapage sur deux ou trois ans, comme l'indique une source de l'exécutif.



L'État pourrait aussi se substituer aux consommateurs, en réglant le différentiel aux fournisseurs. Une compensation qui éviterait que ce soit les Français qui paient en direct, même si dans ce cas là, c'est le contribuable qui prend à sa charge… Les prix élevés devraient rester malheureusement la norme tout au long des prochains mois en raison de la pression que fait peser la guerre en Ukraine.