Les prix de l'énergie resteront élevés jusqu'en 2027, selon Engie

Au plus fort de la crise énergétique de 2022, l'Europe a vu les prix de l'énergie (gaz et électricité) grimper de manière historique. Aujourd'hui, même si les prix ont diminué grâce à de bons niveaux de stockage de gaz et à une baisse de la demande d'énergie, Engie prédit qu'ils ne devraient pas descendre en dessous de 50-60 euros le mégawattheure (MWh) pour le gaz, et 100 euros pour l'électricité d'ici à 2027.



Ce maintien à un niveau élevé s'explique par un bouleversement structurel du marché du gaz, qui est devenu durablement plus instable en raison d'une dépendance accrue au GNL. Pour compenser la baisse des importations de gaz naturel par pipeline depuis la Russie, l'Europe s'est tournée vers le GNL, dont le marché mondial est sujet à plus de volatilités de prix.