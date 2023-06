Les prix de l'immobilier vers une baisse importante

L'augmentation des taux de crédit, conjuguée à la hausse des prix immobiliers, a conduit à une baisse significative des ventes au premier semestre. Le nombre de compromis de vente, qui précède généralement les ventes de trois mois, a chuté de 21% en France entre janvier et mai 2023. La baisse est encore plus marquée à Paris et à Lille, où elle atteint 32%. En revanche, la ville de Rennes fait exception avec une augmentation de 13% des compromis de vente. Cette hausse est principalement due à la baisse des prix immobiliers dans la cité bretonne de 17%, une diminution bien plus importante que la moyenne nationale de 2%.



Malgré ce contexte morose, l'immobilier continue d'attirer les Français. Selon un sondage Ifop pour Laforêt, près de 70% d'entre eux sont prêts à investir dans l'immobilier pour se constituer un patrimoine, s'assurer une sécurité financière et obtenir une bonne rentabilité. Yann Jéhanno, président de Laforêt, conclut : « Les Français se projettent sur une vision à long terme, l'immobilier étant le placement par excellence pour sécuriser leur stratégie patrimoniale ».