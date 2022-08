Les prix des billets d'avion en forte hausse cet été

Après deux années de restrictions des déplacements, les voyageurs ont repris leurs habitudes cet été, et la demande en billets d'avion a explosé cet été, période traditionnellement faste pour les compagnies aériennes. Tant mieux pour l'activité économique du secteur, et cela se voit dans la fréquentation des aéroports : le mois dernier, Paris-Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle ont retrouvé 86,3% du niveau de fréquentation de juillet 2019 (les aéroports parisiens ont accueilli 9,1 millions de passagers).



Mais ce rebond de l'activité s'accompagne aussi d'une hausse marquée du prix des billets. D'après le bilan mensuel de la Direction général de l'aviation civile (DGAC), les billets ont ainsi augmenté de 43,5% en un an en France toutes liaisons confondues, et de 19,3% depuis le début de l'année. Par rapport à juillet 2021, les tarifs sur le moyen-courrier au départ de la France affichent même une hausse encore plus importante de 54,5%.