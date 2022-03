Les prix des billets d'avion vont augmenter

Bruno Le Maire n'a d'ailleurs pas voulu esquiver la réalité de la situation : « il faudra s'attendre à une répercussion de la hausse du prix du kérosène sur les billets d'avion », a déclaré le ministre de l'Économie le 16 mars. Et le carburant n'est pas le seul problème que les compagnies aériennes doivent gérer.



Les pays occidentaux ont en effet décidé d'interdire de survol le territoire de la Russie et de l'Ukraine pour l'aviation civile. Certaines destinations sont donc plus longues à atteindre puisqu'il faut faire de longs détours : des vols plus longs, c'est encore plus de kérosène à brûler. Un Paris-Tokyo nécessite ainsi deux heures de plus qu'avant le conflit.