Les prix des billets d'avion vont augmenter

Depuis l'été dernier, les prix des billets d'avion ont connu une ascension notable, effaçant toute trace des réductions précédemment observées. En septembre, la hausse a atteint 5,8%, portant l'augmentation cumulée depuis janvier à 10,6%. Cette tendance est principalement attribuée à l'escalade du prix du kérosène, un composant majeur des coûts opérationnels des compagnies aériennes, représentant entre 30% et 40% des charges. Marc Rochet, président de la commission compétitivité de la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (Fnam) et membre de la direction du groupe Dubreuil, a justifié auprès de Capital la nécessité de répercuter ces coûts sur les prix des billets.



Au-delà de l'augmentation du kérosène, d'autres facteurs contribuent à cette montée des prix. Les compagnies aériennes font face à des hausses dans presque tous les postes de dépenses, incluant la maintenance, la main d'œuvre, et diverses redevances et taxes. La Fnam exprime une vive opposition à une taxe envisagée par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, destinée à financer la transition écologique. Cette taxe serait en grande partie supportée par les compagnies aériennes et s'appliquerait à une partie significative du chiffre d'affaires des grands aéroports français, ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur les finances déjà tendues du secteur.