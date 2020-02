Les prix des carburants à la pompe en recul en raison du coronavirus

Les prix des carburants dans les stations service ont connu une baisse sensible la semaine dernière. Le gazole, qui est le carburant le plus vendu en France (il représente 80% des volumes), a baissé de 2,92 centimes du litre, soit un prix de 1,4343 euro. C’est 2% de moins que la semaine précédente. Le super sans plomb 95 (SP95) était proposé à 1,5160 euro le litre, un montant en baisse de 1,83 centime. Le SP95-E10, qui contient jusqu’à 10% d’éthanol, a perdu 2 centimes, soit 1,4914 euro du litre. Le sans plomb 98 s’affichait en recul de 1,63 centime, soit 1,5775 euro le litre.



Les cours du brut sont actuellement affectés par le coronavirus, qui affecte l’activité en Chine. Le pays est en effet le premier importateur de pétrole au monde, et le deuxième plus gros consommateur. Pour tenter d’endiguer la propagation du virus, les autorités ont fortement réduit les échanges commerciaux à l’intérieur du pays et fait fermer temporairement de nombreuses usines.