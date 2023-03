Les prix des carburants dans les stations service stagnent à un niveau élevé

Les prix des carburants à la pompe sont arrivés à un plafond élevé compris entre 1,8 et 1,9 euro le litre. D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le litre de diesel était facturé en moyenne 1,8383 euro la semaine dernière, tandis que celui de SP95-E10 revenait à 1,8882 euro. Le diesel coûte un peu moins cher que l'essence (5 centimes), ce qui représente une petite économie de 3 euros pour un plein.



La hausse d'une semaine à l'autre demeure assez modérée, puisqu'elle s'établit à 2,6 centimes. Néanmoins, on relève que les prix dans les stations service ont, en moyenne, assez peu évolué depuis le début de l'année. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourraient baisser : les cours du pétrole ont évolué de manière favorable sous les 80 $ le baril, alors que les prix à la pompe relevés par le ministère reposent sur un baril à 83,50 $.