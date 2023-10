Les prix des carburants en repli, une première depuis juillet

Selon les données hebdomadaires du ministère de la Transition écologique arrêtées au vendredi 29 septembre, le prix moyen du litre de gazole a reculé de 2,9 centimes pour atteindre 1,9121 euros, tandis que l'essence sans plomb 95-E10 a vu son prix chuter de 3,4 centimes pour s'établir en moyenne à 1,9102 euros le litre. Jusqu'à cette date, le gazole et l'essence avaient connu une hausse quasi-constante depuis le 7 juillet, où ils s'affichaient respectivement à 1,6658 euro et 1,7895 euro le litre. Seule une exception a été observée mi-août avec un recul d'un peu plus d'un centime pour le gazole.



Il est à noter que la semaine précédente, les deux carburants étaient proches de leur plus haut niveau de l'année. Ainsi, cette baisse des prix s'inscrit comme un événement notable dans le paysage économique et énergétique français. Les grandes enseignes de distribution, telles que Leclerc, Carrefour et Casino, ont initié des opérations de carburants à prix coûtant depuis le dernier vendredi.