Les prix des locations Airbnb ont flambé en France

Le 29 Décembre 2022, par François Lapierre

Il revient de plus en plus cher de passer une nuit dans un appartement loué sur Airbnb, et encore plus durant une semaine. Les prix ont augmenté en raison d'une demande toujours plus forte, et d'une offre toujours plus réduite.





Des locations Airbnb toujours plus chères Entre des municipalités qui restreignent l'offre de location de courte durée type Airbnb, et une demande qui augmente, l'effet était attendu : les prix des villégiatures proposés sur les plateformes en ligne ont augmenté. Une étude AirDNA (qui relève les prix dans les locations de courte durée) partagée par Le Monde confirme que les propriétaires ont relevé les tarifs des nuitées dans leurs logements.



Cet été, le prix moyen pour une nuit a été de 140 euros, contre 114 euros durant la même période en 2019, avant la crise sanitaire donc. La semaine revenait donc 180 euros plus chère. Toutes les villes sont concernées par cette hausse des prix, à quelques exceptions près comme à Tourcoing. C'est à Paris où la nuitée a le plus augmenté : +60% en quatre ans. Le prix d'une nuit dans un logement complet a atteint une moyenne de 257,80 euros, ce qui représente une semaine à 1.800 euros.

La Côte d'Azur et Paris très prisées Sur la Côte d'Azur, les tarifs des plateformes de location ont fortement grimpé également. Le record toutes catégories confondues revient ainsi au Pradet, où ils ont flambé de 66%. À St Tropez, où les prix étaient déjà très élevés, ils ont grimpé de 50% en trois ans. La côte Atlantique également a enregistré de fortes progressions des prix, comme au Porge (+57% en trois ans).



Les familles en particulier sont responsables de cette forte hausse des tarifs des locations. Elles préfèrent en effet louer des appartements complets avec cuisine, plutôt que des chambres d'hôtels qui vont les obliger à manger à l'extérieur, ce qui revient forcément plus cher qu'en faisant la cuisine. La perspective des Jeux Olympiques en 2024 ne devrait qu'attiser un peu plus les tarifs des locations.

