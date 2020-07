Les prix des masques et du gel resteront encadrés jusqu'à janvier 2021

Les distributeurs de masques de protection et de gel hydroalcoolique ne peuvent pas vendre leurs produits à n'importe quel prix. Depuis le début du mois de mars, avant même que le confinement entre en vigueur, le gouvernement avait en effet décidé de mettre en œuvre un encadrement des prix pour ces produits d'hygiène qui prenaient soudainement une grande valeur en raison de la propagation des contaminations au coronavirus. Les prix se sont rapidement envolés, avec des doublements, des triplements et encore plus pour certains d'entre eux.



L'encadrement des prix aurait dû se terminer ce vendredi 10 juillet, en même temps que la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais finalement, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le dispositif jusqu'au 10 janvier 2021. Les Français ne devront pas se ruiner en masques et gel, au moins jusqu'à l'année prochaine. Un décret en ce sens est paru samedi 11 juillet au Journal officiel. Les principales dispositions de l'encadrement avaient déjà été prolongées : elles devaient à l'origine s'achever fin mai.