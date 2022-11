Les prix des voitures d'occasion en forte hausse

La hausse en France n'est pas isolée. Autoscout24 la constate aussi en Allemagne (+12% avec un prix moyen de 28.562 euros), en Belgique (+10% à 25.171 euros) ou encore en Italie où le prix moyen demeure beaucoup plus abordable qu'en France à 22.771 euros (+10%). La situation sur le front des semi-conducteurs n'est toujours pas optimale pour les constructeurs, qui misent de plus en plus sur des modèles électriques haut de gamme : le marché de l'occasion va encore connaitre de beaux jours.



Selon Autoscout24, 3,45 voitures d'occasion sont vendues en France pour 1 voiture neuve en 2022. Un ratio un peu moins élevé qu'en 2021 (3,6), mais sans commune mesure face à celui de 2019 (un peu plus de 2 voitures d'occasion pour 1 voiture neuve). Enfin, 4,3 millions de véhicules de seconde main ont changé de propriétaire depuis janvier, soit 14,3% de moins qu'en 2021, conséquence des prix en forte hausse.