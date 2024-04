Les prix du pétrole pourraient fortement augmenter

Alors que le monde observe avec inquiétude l'évolution de la situation, les marchés pétroliers se préparent à l'impact d'une possible attaque iranienne, qu'elle soit directe ou par des intermédiaires. « Si l'Iran attaque Israël, il est certain que le pétrole connaîtra une hausse soudaine », explique Han Tan. Toutefois, cette tendance haussière pourrait être modérée par des facteurs tels que les stocks élevés aux États-Unis et les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



En parallèle, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) offrent des perspectives divergentes sur la demande future. L'AIE prévoit un ralentissement de la demande, avec un pic potentiel cette décennie, tandis que l'OPEP reste plus optimiste, soutenant que la consommation de pétrole continuera d'augmenter, stimulée notamment par les transports, en particulier l'aviation.