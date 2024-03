Les prix sur le marché de l'immobilier ancien au plus bas

Au quatrième trimestre de l'année 2023, le marché immobilier français a enregistré une baisse des prix de l'ancien de 4% sur un an, selon l'indice Notaires-Insee. Cette diminution est d'autant plus remarquable que le marché affichait encore une légère croissance au deuxième trimestre de la même année. Les appartements comme les maisons ont été touchés de manière équivalente, avec des baisses respectives de 4,1% et 3,8%. Cette tendance à la baisse est particulièrement prononcée en Île-de-France où le recul atteint 6,9%, contre 2,9% en moyenne dans les autres régions françaises.



L'Île-de-France se distingue par une baisse des prix non seulement à Paris mais également dans sa petite et grande couronne, une situation inédite qui voit les prix du mètre carré chuter sous des seuils symboliques dans certains arrondissements. À l'opposé, certaines régions comme la Provence-Alpes-Côte d'Azur résistent mieux à cette tendance, en partie grâce à une population de retraités plus importante et à un attrait pour la qualité de vie.



Cette baisse des prix s'inscrit dans un contexte de réduction du nombre de transactions, avec seulement 869.000 ventes enregistrées en 2023, marquant une chute significative par rapport à l'année précédente. Ce ralentissement du marché est principalement attribué à une diminution du pouvoir d'achat immobilier des ménages, exacerbée par une politique monétaire restrictive et une hausse des taux de crédit initiée par la Banque centrale européenne.