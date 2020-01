Les produits Coca-Cola de retour à Intermarché

Intermarché voulait réduire la place dévolue aux produits de Coca-Cola (les sodas Coca-Cola donc, mais également Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun et Monster) pour proposer de nouvelles références plus saines, moins sucrées, et généralement fabriquées par des PME françaises. Coca-Cola European Partners (CCEP), l'embouteilleur de Coca-Cola en France, ne l'a pas entendu de cette oreille : en représailles, il a donc arrêté purement et simplement les livraisons de ses produits auprès des enseignes Intermarché et Netto, toutes deux détenues par le groupement Les Mousquetaires. Intermarché a saisi le tribunal de commerce de Paris le 14 janvier pour trancher le différend.



La justice a donc décidé de forcer CCEP à livrer de nouveau les magasins des deux enseignes de grande distribution, sous peine d'une astreinte de 460 000 euros par jour. Un montant qui correspond à la valeur d'un jour de ventes de produits Coca Cola chez Intermarché et Netto. Par ailleurs, les deux parties devront reprendre les négociations et trouver un terrain d'entente avant le 1er mars 2020. Durant ces 60 jours, la CCEP et Intermarché vont donc discuter de nouveau et mettre sur pied un accord « à plus long terme », selon le distributeur de Coca-Cola en France.