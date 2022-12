Les produits bio délaissés par les Français

Dans une période inflationniste comme on la connait actuellement, les Français préfèrent préserver leur pouvoir d'achat autant que possible plutôt que de continuer à acheter des produits bio en moyenne 30% plus chers que les produits classiques. Par conséquent, les ventes du bio s'affichent en baisse de 6,3% entre janvier et septembre, selon la Fnab (Fédération nationale d'agriculture biologique). C'est la deuxième année de baisse consécutive pour le secteur.



En 2022, le poids du bio est repassé sous le seuil des 5% de l'ensemble de la consommation, alors que le secteur avait atteint 5,1% en 2020. L'institut Iri estime que les ventes ont décroché d'un milliard d'euros ces deux dernières années. La Fnab, ainsi que deux autres organisations du bio (Synabio et FOREBio) ont adressé une lettre ouverte à la grande distribution pour continuer à promouvoir leurs produits dans les rayons. Mais le constat est clair : les enseignes se désengagent du marché bio.