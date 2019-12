Les produits en plastique interdits cette année

Les assiettes, les gobelets et verres ainsi que les coton-tiges sont interdits à la vente depuis le 1er janvier. Il faut toutefois relever qu'ils bénéficient d'un délai de six mois pour écouler les stocks importés ou fabriqués avant le 1er janvier. C'est en 2021 que la liste s'allonge puisque les pailles, les couverts jetables, les mouillettes, les piques à steak, les couvercles des gobelets à emporter, les confettis en plastique, les emballages en plastique (pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg), les pots à glace, les saladiers et les boîtes en polystyrène expansé seront interdits à la vente.



Plusieurs exemptions seront néanmoins aménagées, pour les couverts utilisés dans les prisons, les établissements de santé jusqu'au 3 juillet 2021. Un même délai s'appliquera pour les transports aérien, ferroviaire et maritime. Par ailleurs, les commerçants devront accepter les dispositifs de vrac à compter 2021 : les consommateurs pourront apporter leurs propres contenants, l'objectif étant de limiter le suremballage plastique autour des produits.