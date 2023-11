Les produits « premier prix » valent-ils réellement le coup ?

Le jambon blanc « premier prix » est un exemple frappant, tous contenant des nitrites, des conservateurs associés à un risque accru de cancers colorectaux. De plus, les ingrédients nobles sont souvent présents en quantité moindre, et les substituts utilisés pour réduire les coûts peuvent affecter la qualité et la sécurité du produit. Cependant, il est important de noter que les grandes marques ne sont pas toujours irréprochables non plus, certains produits « premier prix » rivalisant avec elles en termes de qualité.



L'étude de 60 millions de consommateurs souligne l'importance de lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires, en particulier en cette période d'inflation où les consommateurs se tournent de plus en plus vers ces produits plus abordables. Les résultats montrent que, si les produits peu transformés peuvent souvent être choisis sans crainte, une vigilance accrue est nécessaire pour les produits animaliers et les produits transformés. Il s'agit d'un exercice d'équilibre entre le coût et la qualité, avec une attention particulière portée aux aspects éthiques et sanitaires de la consommation.