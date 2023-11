Les promesses du skyr sont-elles tenues ?

Le skyr est devenu un incontournable des rayons frais dans les supermarchés français, proposé par des géants de l'industrie alimentaire tels que Danone, Yoplait, Lactalis, ainsi que par les marques de distributeurs. Présenté comme un aliment sain, riche en protéines et faible en matières grasses, il est également mis en avant pour son histoire millénaire et sa « recette simple ». Toutefois, l'UFC-Que Choisir attire l'attention sur son prix, considéré comme exorbitant, en comparaison avec d'autres produits laitiers similaires.



Le skyr est vendu jusqu'à 9 euros le kilo, soit « entre 3 et 6 fois plus cher qu’un fromage blanc allégé », le plus proche en termes de consistance et de valeur nutritive. Bien que le skyr contienne environ 30 % de protéines de plus qu'un fromage blanc allégé, les experts interrogés par l'UFC-Que Choisir, comme Stéphane Walrand et Claire Gaudichon de l'Inrae, mettent en doute l'utilité de cette richesse protéique pour la majorité de la population française. La consommation quotidienne de protéines des Français, y compris des végétariens, serait déjà adéquate.