Les recettes de TVA abondent dans les caisses publiques

Au premier semestre, les recettes de TVA sont supérieures à celles enregistrées en 2019 durant la même période, a constaté Olivier Dussopt chez BFM Business. « Les recettes étaient de 100 milliards d'euros au premier semestre 2019 et nous sommes à 106,6 milliards d'euros en 2021 », détaille le ministre des Comptes publics. C'est 6% de mieux par rapport aux six premiers mois de 2019. « Par rapport à nos propres prévisions, nous sommes en avance de 2,4 milliards », laissant ainsi entrevoir une situation économique meilleure que prévue.



Olivier Dussopt a déroulé le bilan : le chômage est revenu à son niveau d'avant la crise, c'est à dire 8% de la population active, le taux de croissance devrait être de 6% en 2021. « Nous aurons retrouvé le niveau de production de richesse d'avant la crise alors que nous espérions retrouver ce niveau au deuxième semestre 2022 », se réjouit-il. Et le gouvernement joue de prudence, car plusieurs organismes prévoient une croissance encore plus élevée que 6% cette année.