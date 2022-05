Les régulateurs de l'énergie européens opposés à la refonte du marché voulue par la France

Les consommateurs ont pu se rendre compte de la flambée des prix de l'énergie ces derniers mois, encore alimentée par la guerre en Ukraine et la pression que l'agression russe fait peser sur le marché européen de l'énergie. Ce dernier est structuré de façon à ce que les prix suivent l'unité d'énergie la plus chère, en l'occurrence le gaz. La France et l'Espagne voudraient réformer le système pour faire en sorte de mieux prendre en compte le coût de l'électricité nucléaire, bien moins élevé.



Cela aurait le mérite de faire baisser les prix pour les consommateurs. Mais voilà, d'autres pays sont opposés à cette refonte, dont l'Allemagne et l'Italie. Et l'Agence européenne des régulateurs de l'énergie (Acer) estime également que ce serait une mauvaise idée, car la structure intégrée actuelle « garantit un approvisionnement en électricité efficace et sûr dans des conditions de marché relativement normales ».