Les relocalisations, une des priorités du plan de relance

Si la crise sanitaire a servi à quelque chose, c'est qu'elle a démontré à quel point la France était devenue dépendante des industries étrangères : par exemple pour la fabrication de masques et au-delà, pour des produits d'hygiène et de santé basiques. Le gouvernement a retenu la leçon : pour briser cette dépendance étrangère, il entend aider et soutenir la relocalisation d'entreprises en France. Cela passera par un investissement massif pour l'industrie, qui va bénéficier d'une enveloppe de 40 milliards d'euros puisée dans le budget de relance, dont la présentation est prévue le 3 septembre.



Une partie de cette somme, soit 10 milliards, servira à baisser les impôts de production comme l'a promis Jean Castex durant l'université d'été du Medef. Cette baisse des impôts est programmée pour le 1er janvier prochain. Son objectif est d'améliorer la compétitivité du « site productif en France », tout particulièrement le secteur industriel, ainsi que l'a expliqué Emmanuel Macron durant son passage devant les patrons français. Ces impôts ont même été qualifiés de « néfastes » par Bruno Le Maire : ils sont en effet vécus comme des repoussoirs par les chefs d'entreprises.