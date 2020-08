Les reports de cotisations ont représenté plus de 21 milliards d'euros

L'activité économique a été réduite quasiment à néant pendant de longues semaines au printemps, en raison des mesures de confinement et de restrictions des déplacements. Cela a représenté un manque à gagner très important pour de nombreuses entreprises, qui ont dû puiser dans leur trésorerie pour continuer à payer leurs salariés et leurs fournisseurs. Pour les aider à traverser cette passe très difficile, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d'aide, comme le chômage partiel. Il a également autorisé le report du paiement des cotisations sociales et patronales (et parfois, leur suppression pure et simple).



Selon l'Urssaf, ces reports ont représenté 21,1 milliards d'euros. Plus de deux millions de travailleurs indépendants y ont fait appel pour un total de 6,9 milliards d'euros. Le reste, c'est-à-dire 14,2 milliards, proviennent des quelque 700.000 entreprises qui ont dû demander à payer les cotisations plus tard. Bien sûr, cet argent n'est pas une perte : l'organisme compte bien recouvrir le montant des cotisations tôt ou tard.