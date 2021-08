Les restaurants Quick en France désormais propriétés de HIG Capital

Le Groupe Bertrand cède la chaîne de restauration rapide Quick en France au fonds américain HIG Capital, pour la somme de 240 millions d'euros. Ce sont 107 points de vente du réseau qui sont donc cédés, avec comme particularité de ne vendre que de la viande halal, dont le groupe s'était fait une spécialité. Ces restaurants servent 36 millions de repas par an.



Cet investissement permettra de « soutenir l'équipe de management de Quick durant la phase de transition vers un groupe indépendant », explique HIG Capital. L'opération a aussi pour objectif « d'accélérer l'expansion du réseau de restaurants avec l'objectif d'en doubler le nombre dans les prochaines années ». Sur son chemin, l'enseigne Quick tombera sur un rival de plus en plus puissant : Burger King, autre propriété du Groupe Bertrand.