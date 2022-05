Les résultats d'Amazon toussent, le cours de Bourse s'enrhume

Mais les comptes d'Amazon ont également subi de plein fouet la hausse des frais de transport qui ont engendré une progression des coûts de plus de 13%. Les coûts des livraisons ont augmenté à eux seuls de 22%. Une des activités du groupe, AWS (cloud computing) reste en bonne forme, avec un résultat opérationnel de 6,5 milliards en hausse de 41%. Les revenus ont atteint 18,4 milliards de dollars, soit une progression de 36,6%. Mais au précédent trimestre, elle était de quasiment 40%.



Tout cela explique la chute importante du cours de Bourse d'Amazon, qui a chuté de 14% vendredi dernier. Les investisseurs craignent que les conséquences qui ont fait trébucher le groupe au premier trimestre se renouvellent au second trimestre. D'ailleurs, le chiffre d'affaires prévu (entre 116 et 121 milliards) est moins élevé que les prévisions de Wall Street…