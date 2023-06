Les retards de paiement ont coûté cher l'an dernier

Malgré un climat économique difficile en 2022, la moyenne des retards de paiement a baissé pour atteindre 11,7 jours au quatrième trimestre, contre 12,4 jours l'année précédente. Cependant, des disparités ont été observées selon les régions et la taille des entreprises. L'Ile-de-France a enregistré les plus longs retards de paiement, tandis que l'Ouest de la France métropolitaine a affiché des retards plus courts que la moyenne.



Les grandes entreprises ont été pointées du doigt pour leurs retards de paiement plus importants que ceux des PME. Ce comportement a généré un transfert de trésorerie indû en leur faveur, ajoutant une pression financière supplémentaire sur les PME. Face à cette situation, des appels ont été lancés pour une plus grande responsabilité sociale de la part des grandes entreprises.