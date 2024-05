Les retards de production de Boeing exaspèrent les compagnies aériennes

Les clients de Boeing, exaspérés par les retards de livraison, n'hésitent plus à exprimer publiquement leur mécontentement. Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, président et PDG d’Emirates, l'un des plus gros clients de Boeing, a été particulièrement critique lors de l’Arabian Travel Market à Dubaï. Il a lancé un appel direct : « Ressaisissez-vous ! Nous ne sommes pas vraiment satisfaits de ce qui se passe. La direction a promis de changer les choses et de faire en sorte que les choses aillent plus vite, je l’espère. »



L'impact des retards de Boeing est particulièrement ressenti par les compagnies aériennes américaines, qui recevront 32% d’avions en moins que prévu il y a un an, selon Martha Neubauer, associée principale chez AeroDynamic Advisory, citée par Reuters. Globalement, les transporteurs verront une réduction de 19% dans leurs livraisons prévues.



Face à cette pénurie d'avions neufs, les compagnies aériennes doivent s'adapter rapidement. Certaines, comme Ryanair, sont contraintes de revoir leurs plans de vols. Cet été, 17 appareils Boeing manqueront à l'appel chez Ryanair (40 au lieu de 57 prévus), ce qui oblige la compagnie à opérer des ajustements sur une dizaine de lignes en juillet et en août, réduisant ainsi la fréquence de certaines destinations.



Les transporteurs tentent de compenser ces manques en louant des appareils, mais cette solution ne suffit pas toujours à pallier les retards de livraison. La pression est forte pour que Boeing résolve ses problèmes de production et de certification afin de répondre à la demande croissante du marché aérien mondial.