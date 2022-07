Les revenus de Meta en recul, une première pour la maison-mère de Facebook

Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta, a reconnu durant une conférence avec des analystes que la situation était pire qu'il y a trois mois. Pour y faire face, le groupe a décidé de ralentir la croissance du personnel pendant le reste de l'année. Meta compte 84.000 employés dans le monde, c'est 32% de plus qu'il y a un an. Les investissements aussi vont être moins nombreux.



Ces résultats étaient très attendus par la Bourse, car depuis le début du mois de février l'action Meta a dévissé de la moitié de sa valeur. Les investisseurs s'inquiètent du fait que la monétisation par la publicité ne soit plus aussi efficace, tandis que Facebook fait face à une concurrence de plus en plus vive et agile, notamment de la part de TikTok. Instagram voudrait d'ailleurs se transformer en clone de TikTok, un changement qui n'est pas du goût de tous les utilisateurs.