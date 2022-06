Les rêveries du fumeur solitaire

Mais savourer un cigare en plein air dans le cadre d’une promenade cela se prépare. Évidemment au regard de la saison, rappelons cet adage anglais « il n’y a pas de mauvais temps juste de mauvais vêtements » et prévoir donc de se vêtir en conséquence afin que les éléments ne viennent point troubler ce moment.



Comme le chasseur prévoit ses cartouches, ne pas oublier les allumettes ou le briquet pour éventuellement, de temps à autre, rallumer la flamme et ne pas se retrouver tout penaud au milieu de la ville ou des champs avec un cigare éteint prêt à être mâchouillé ce qui est bien dommage. Un cigare est fait pour être chic et non pour être chiqué.



Il ne reste plus qu’à choisir le module qui saura vous tenir une compagnie si agréable, chaude et silencieuse.



C’est le moment de sortir de sa cave celui que l’on se gardait en réserve pour un moment de tranquillité ou personne ne viendra se plaindre au mieux d’une odeur au pire d’une absence d’une heure, voire plus. C’est le moment du double ou du grand, le double Corona, le Gran Corona, le Lancero sont les modules à privilégier pour passer un bon moment ou la fumée du cigare viendra répondre à l’échauffement de vos réflexions et pensées. Si je devais avoir un choix personnel cela serait un Opus X double corona d’Arturo Fuente.



Le regarder c’est suscité le désir, l’allumer c’est le courtiser en lui déclarant sa flamme, le prendre en main c’est lui caresser la cape comme on le ferait d’une peau bronzée, le savourer est un délice celui du plaisir coupable et égoïste. Il embaume l’air qui vous entoure et celui-ci vient se poser comme un baume apaisant vous hypnotisant et vous ouvrant les portes d’une réalité éphémère des plus belles. C’est un cigare pour un temps froid et sec à l’heure où le chien et le loup se confondent où les soucis de la journée s’envolent à chaque bouffée.



Un moment de rêverie en somme qui vous donne envie de le poursuivre au moment de retrouver le monde réel dont on a pu s’échapper. C’est le moment où avisant un café ou salon de thé accueillant, on entre, on retire son pardessus, on prend place confortablement et on commande un chocolat chaud ou un irish coffee permettant de poursuivre de leurs notes chaudes et sucrées cette rêverie du fumeur solitaire.





L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.