Les ruptures conventionnelles ont marqué le pas en 2019

Tous les secteurs d'activité en ont profité, notamment chez les salariés les plus jeunes : le dispositif leur donne une grande souplesse pour quitter une entreprise afin d'en rejoindre une autre. Mais ce sont les cadres qui en bénéficient le plus, puisque leur indemnité de rupture atteint 0,31 mois de salaire par année d'ancienneté. Pour les ouvriers et les employés, c'est l'indemnité légale qui s'applique, soit 0,25 mois par année d'ancienneté.



Si un plateau semble avoir été atteint, les ruptures conventionnelles pourraient engranger une nouvelle dynamique dès cette année. La loi sur la transformation de la fonction publique permet aux fonctionnaires (titulaires et agents contractuels en CDI) de profiter du dispositif. Il ne reste plus qu'à attendre la publication du décret d'application dans le Journal officiel, ce qui sera fait en début d'année.