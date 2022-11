Les salaires augmentent… mais pas autant que l'inflation

Dans le secteur privé, les salaires ont progressé de 0,9% au troisième trimestre, selon le bilan de la Dares (Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques). Sur les douze derniers mois, la hausse des salaires s'établit à 3,7% (+1,1% au second trimestre). Au deuxième trimestre, cette hausse sur un an était de 3,1%. Sur le papier, cela représente une augmentation sensible des rémunérations, mais elle ne compense toujours pas à la flambée de l'inflation.



L'Insee a en effet enregistré une inflation de 6,2% au mois d'octobre sur un an (+5,6% en septembre). De fait, si les salaires augmentent, ils ne progressent pas suffisamment pour rattraper la hausse des prix à la consommation. Les salariés continuent donc de perdre du pouvoir d'achat dans ces conditions.