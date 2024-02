Les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation l'an dernier

Pour la première fois depuis l'escalade des prix à la consommation initiée à mi-2021, le salaire mensuel de base (SMB) dans le privé a connu, au quatrième trimestre 2023, une croissance supérieure à celle de l'inflation. D'après les données de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), cet indicateur a progressé de 3,8% sur un an, tandis que l'inflation se stabilisait à 3,6%. Cette augmentation des salaires, bien que modeste, est une indication que les revenus commencent à suivre la trajectoire des prix à la consommation, offrant un léger soulagement aux salariés.



Dans le détail, le salaire horaire de base pour les ouvriers et employés a vu une hausse plus significative de 4,1% sur la même période, soulignant une amélioration réelle du pouvoir d'achat de 0,5% après ajustement de l'inflation. Ce constat met en lumière une tendance encourageante pour les salariés du secteur privé, particulièrement pour les ouvriers qui bénéficient de la plus forte hausse salariale avec 4,3%, suivi des employés et des professions intermédiaires.