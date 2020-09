Les salariés des centres E.Leclerc recevront 25% des bénéfices avant impôts

Depuis le déconfinement, les centres E.Leclerc ont gagné 350.000 consommateurs supplémentaires. Des clients qui ont « constaté les écarts de prix » avec la concurrence. Le patron du groupement se félicite également du succès du drive, « pour des raisons sanitaires et de praticité ». Les drives d'E.Leclerc ont engrangé une hausse d'activité de 50%. « 17% des 1,1 million de consommateurs supplémentaires sont retournés dans leurs magasins traditionnels tandis que les autres se sont répartis entre nos hypermarchés, nos drives, nos formules de vente à domicile », précise-t-il.



En termes d'embauche, cette année le groupe va y aller « mollo » en raison de l'effet COVID-19. « Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de casse, un peu d'ajustements. Mais on embauche. Depuis 10 ans, on recrute 3.000 personnes par an », souligne-t-il. En 2020, malgré la bonne santé relative de l'enseigne, ce sera donc moins. Et puis « sur 1.200 points de vente, une dizaine de centres rament un peu », convient-il avant d'assurer qu'il n'y aura pas de plans sociaux.