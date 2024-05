Les seniors face à l'exclusion professionnelle

Les difficultés rencontrées par les seniors pour conserver leur emploi sont bien connues. Ces travailleurs âgés de 50 ans ou plus représentent 32 % des effectifs des entreprises interrogées dans l’étude menée par le Club Landoy et l’Ifop en 2023. Cependant, leur présence diminue considérablement lorsqu'on analyse des indicateurs spécifiques d'employabilité.



Par exemple, les seniors n'ont bénéficié que de 28 % du volume total des heures de formation dispensées en 2023. En termes de mobilité interne, seulement 22 % des mouvements ont concerné cette tranche d'âge. Le constat est encore plus frappant en matière de recrutement : seulement 11 % des embauches en CDI ou en CDD de plus de 30 jours ont concerné les seniors.



Ces chiffres mettent en lumière un risque d'exclusion professionnelle pour les seniors. Yvonne Herbin, directrice des études et de la prospective au sein du groupe Bayard, souligne l'importance de ce phénomène : « Les 50 ans et plus qui, demain, sortiront du marché du travail seront ceux qui seront les plus exposés au risque de ne pas y revenir ».