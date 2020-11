Les smartphones Honor cédés par Huawei

L’équipementier chinois Huawei a confirmé par communiqué de presse avoir cédé sa filiale spécialisée dans les smartphones milieu de game Honor. L’annonce a été faite le 17 novembre 2020, mais elle n’est pas une surprise. La décision était attendue et la raison est connue : les sanctions américaines qui ont interdit Huawei et toutes ses filiales d’utiliser les services des géants de la Silicon Valley, Google en premier lieu.



Depuis que l’administration Trump a estimé que Huawei représentait un risque pour la sécurité des États-Unis en 2019, en effet, Huawei ne peut plus utiliser les services des géants américains. Si sur le marché chinois cette décision a peu d’impact pour l’entreprise, sur les marchés occidentaux, où les services des géants de la Silicon Valley sont omniprésents, la décision est un coup dur pour l’équipementier. Non seulement ses smartphones ne peuvent plus obtenir de mises à jour Android (détenu par Google) mais il est également impossible de se connecter à Facebook, Snapchat et autres applications à succès.