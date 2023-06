Les sociétés d'autoroute pourraient être visées par une nouvelle taxe

Selon Bruno Le Maire, le gouvernement examine actuellement la possibilité de taxer davantage les sociétés d'autoroute. Cette décision intervient à la suite de l'approbation du Conseil d'État pour une telle mesure. Le ministre a toutefois souligné que cette nouvelle taxation ne pourrait être mise en œuvre que si toutes les autres sociétés concessionnaires, y compris les barrages hydroélectriques et l'aéroport de Paris, étaient également soumis à cette taxe.



Le ministre de l'Économie a affirmé sur France 2 qu'il était important de comprendre à quoi servirait cette taxe, ce qu'elle pourrait financer, et surtout quel serait l'impact pour les autres concessions. Le gouvernement a été encouragé à envisager cette nouvelle taxation après que les sociétés d'autoroute aient réalisé des gains nets plus importants depuis 2018, suite à la baisse du taux d'impôt sur les sociétés de 33% à 25%.