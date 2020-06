Les soldes d'été reportés au 15 juillet

Depuis le 11 mai et la première phase du déconfinement, les commerçants ont pu rouvrir leurs portes fermées pendant deux mois, et reprendre un semblant d'activité normale. Mais il se profilait déjà une difficulté à l'horizon : l'organisation des soldes d'été, dans un contexte sanitaire compliqué, que ce soit pour les employés ou pour la clientèle. Avant que l'épidémie de coronavirus ne vienne paralyser l'activité économique du pays, la période de promotion durant laquelle les commerçants peuvent vendre à perte devait débuter le 24 juin et s'achever le 21 juillet. Quatre semaines au lieu de six en vertu d'une nouvelle réglementation.



Plusieurs fédérations de commerçants ont demandé au gouvernement de reporter le lancement des soldes, afin de leur donner un minimum de temps pour écouler des stocks accumulés durant des semaines et récupérer une partie de la trésorerie perdue pendant le confinement. De plus grandes enseignes demandaient en revanche un lancement des soldes le plus rapidement possible afin de générer du volume. Finalement, le ministère de l'Économie a choisi un compromis.