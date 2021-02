Les soldes d'hiver prolongés de deux semaines

La demande émanait des commerçants, et le ministère de l'Économie y a répondu favorablement. Les soldes d'hiver vont donc connaître deux semaines supplémentaires, jusqu'au 2 mars au lieu du 16 février. Cela permettra de compenser en partie la mise en place du couvre-feu à 18 heures sur tout le territoire, les consommateurs pourront ainsi étaler leurs achats et les commerces écouler leurs marchandises. Les enseignes qui souffrent de la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés pourront également tenter de compenser les pertes dans ces grands centres en vendant leurs stocks dans les boutiques toujours ouvertes.



Le gouvernement avait déjà autorisé un lancement des soldes d'hiver reporté au 20 janvier, plutôt que le 6 janvier. Là aussi, il s'agissait d'accommoder des commerçants afin qu'ils puissent écouler leurs stocks à prix normal pendant plus longtemps. Un coup de pouce rendu nécessaire après la fermeture administrative du mois de novembre, durant le second confinement. Mais ce report n'a pas forcément aidé les commerçants : les ventes dans le secteur de l'habillement ont plongé de 17 % au mois de janvier, par rapport à l'année précédente.