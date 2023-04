Les solutions de paiement différé ou fractionné plébiscitées par les consommateurs

La hausse des prix vertigineuse pour la plupart des biens poussent les Français et plus globalement les Européens à utiliser des solutions de paiement plus élaborés afin de lisser les factures. 44% des consommateurs européens ont l'intention d'utiliser les facilités de paiement du type paiement en plusieurs fois ou paiement différé, d'après un sondage Kantar et FLOA. Ils sont déjà 43% à les utiliser aujourd'hui.



Le paiement en plusieurs fois est le plus utilisé en France, en Espagne et au Portugal, 32% des habitants de ces trois pays utilisent cette solution régulièrement. Le paiement différé est privilégié en Allemagne et en Autriche, près de 60% y font appel. Pour 30% des Européens, ces moyens de paiement alternatifs sont devenus importants au moment de choisir une enseigne, presque autant que sa notoriété (un critère qui compte pour 32% des personnes interrogées).