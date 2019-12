Les stations de ski ont le sourire

D'évidence, les vacanciers ont donc été au rendez-vous de la neige, tombée en abondance, pour passer quelques jours de repos et de sport d'hiver à la montagne pendant les fêtes de fin d'année. Et ce, malgré les grèves dans les transports, notamment à la SNCF, qui ont pu rendre les voyages plus compliqués. Les stations ont mis en place des solutions alternatives pour permettre aux touristes de venir plus facilement malgré le mouvement social.



Par ailleurs, les touristes étrangers ont également été au rendez-vous, comme c'est le cas des Espagnols pour les stations dans les Pyrénées. Les perspectives sont également favorables, avec des estimations en hausse de 3 points pour les taux de réservation. Et, sait-on jamais, la grève pourrait cesser d'ici là, ce qui faciliterait davantage la venue des touristes…