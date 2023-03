Les superprofits de Saudi Aramco

Et pour 2023 ? Les spécialistes anticipent une baisse des cours de 10% cette année, ce qui aura un impact sur le chiffre d'affaires et les bénéfices de Saudi Aramco. Néanmoins, le groupe prévoit tout de même une demande soutenue, ce qui lui permettra de continuer à investir pour augmenter ses capacités de production : entre 45 à 55 milliards de dollars.



Saudi Aramco n'en oublie pas moins ses obligations en matière environnementale. La société a annoncé qu'elle atteindra la neutralité carbone en 2050 sur les émissions directes et celles liées à sa consommation d'énergie. Amin Nasser, le PDG de l'entreprise, a également assuré de sa volonté d'investir « dans de nouvelles technologies à faible teneur en carbone susceptibles d'entraîner des réductions d'émissions supplémentaires dans nos propres activités et pour les utilisateurs finaux de nos produits ».