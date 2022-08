Les superprofits des entreprises profitent à l'État, selon le président du Medef

Le débat fait actuellement rage concernant la possibilité de taxer les « superprofits » engrangés par certaines entreprises comme TotalEnergies, qui surfe sur la flambée des cours de l'énergie. Contrairement à d'autres pays européens, la France a renoncé à mettre en place une telle taxe, du moins pour le moment. Élisabeth Borne a expliqué au Parisien que cette question pourrait être de nouveau posée, même si la Première ministre préfère que les entreprises baissent leurs prix pour les consommateurs et donnent du pouvoir d'achat aux salariés.



Dans une interview à France Inter, Geoffroy Roux de Bézieux a répliqué : « Qui est le plus grand superprofiteur, si j'ose, qui fait les plus grands superprofits ? C'est l'État », a-t-il asséné. Le président du Medef a relevé que les recettes fiscales du premier semestre 2022 ont augmenté de 27 milliards d'euros « grâce aux superprofits des entreprises ». Une bonne nouvelle pour ces entreprises, « mais aussi pour les Français, pour l'État ».