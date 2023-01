Les syndicats de la SNCF menacent d’une grève illimitée en février 2023

L’appel de Clément Beaune semble avoir été entendu… et balayé d’un revers de la main. La CGT Cheminots et le syndicat SUD-Rail, qui représentent à eux deux plus de 50% des voix lors des dernières élections, ont appelé le 24 janvier 2023 dans l’après-midi à deux journées de mobilisation les 7 et 8 février 2023 à la SNCF. Deux journées en semaine, donc, mais qui se dérouleraient déjà durant les vacances scolaires.



Et ce n’est pas tout : un appel à la grève illimitée à la SNCF est lancé pour la mi-février 2023, soit au moment du début des vacances scolaires de la zone B, qui comprend entre autres la région parisienne.