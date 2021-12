Les syndicats valident l'accord de Renault pour une réorganisation française du groupe

Les châssis seront produits au Mans, les moteurs électriques de 100 kW à Cleon. Si les modèles à gros volumes restent produits en Turquie (Clio), en Espagne (Captur) et en Chine (Spring), la France va donc produire 700.000 véhicules d'ici la fin 2024. Renault produit actuellement 18% de ses voitures dans l'Hexagone, contre 35% pour Peugeot, il y a donc une marge entre les deux entreprises…



Renault va procéder à 1.700 suppressions de postes (des départs volontaires), mais en contrepartie le groupe va embaucher 2.500 personnes, dont 2.000 à la production. Le constructeur s'engage aussi à ne fermer aucun site industriel, logistique, pièces et accessoires, et conserve les sites d'ingénierie de Lardy et d'Aubevoye. Les syndicats autorisent également une plus grande flexibilité (pas de rémunération pour les pauses des nouveaux salariés, travail obligatoire plusieurs samedis par an…).