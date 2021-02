Les tarifs bancaires ont légèrement augmenté en 2020

Parmi les huit tarifs bancaires ayant augmenté l'an dernier, l'Observatoire relève le retrait d'espèces en dehors du réseau de sa banque (en moyenne, la hausse est d'un centime par rapport à 2019). La fourniture d'une carte de débit coûte de 23 à 92 centimes de plus. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui publie cet observatoire annuel, relève aussi deux baisses : l'abonnement à des services de banque en ligne revient en moyenne à un centime de moins, tandis que la souscription à des alertes par SMS sur la situation du compte a baissé de 35 centimes.



Parmi les services qui n'évoluent pas, les prélèvements SEPA et les virements par internet sont toujours gratuits. Le CCSF compte dans ses rangs, et à parité, des représentants d'établissements financiers et des clients, ainsi que des représentants syndicaux et des parlementaires. La hausse est donc modérée d'une année sur l'autre, mais malgré tout les associations de consommateurs se plaignent d'une perte de lisibilité des tarifs bancaires. Une information pourtant essentielle puisqu'elle permet de comparer les établissements entre eux, et de faire un choix éclairé.