Les tarifs de stationnement des SUV à Paris pourraient tripler

La mairie a également précisé que certains groupes, comme les résidents parisiens, les professionnels sédentaires, les chauffeurs de taxi, les artisans et les personnes à mobilité réduite, ne seront pas affectés par cette nouvelle tarification. Par ailleurs, la gratuité du stationnement en soirée et le dimanche reste en vigueur pour tous les véhicules.



Cette proposition intervient dans un contexte plus large de réformes urbaines et écologiques. La consultation récente sur les trottinettes électriques, ayant abouti à leur retrait des rues de Paris, montre la volonté de la mairie de repenser la mobilité urbaine. De plus, le débat avec le ministre des Transports concernant la limitation de la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien souligne les tensions entre les ambitions écologiques de la ville et les préoccupations du gouvernement.



La maire Anne Hidalgo et son adjoint aux mobilités, David Belliard, défendent ces mesures comme nécessaires pour un environnement urbain plus sain. Cependant, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, critique ce projet comme « antisocial » et potentiellement contre-productif en termes d'émissions de CO2. Le débat se poursuit donc, reflétant la complexité des enjeux liés à l'urbanisme, à l'écologie et à la mobilité dans une grande métropole comme Paris.