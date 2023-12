Les tarifs des hôtels explosent pour les JO de Paris

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir tire la sonnette d'alarme dans une étude sur les tarifs des hôtels à Paris en vue des Jeux olympiques, prévus entre le 26 juillet et le 11 août 2024. L'étude révèle une augmentation de 226% du prix moyen d'une chambre d'hôtel pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024, comparé à la même période en juillet 2023. La comparaison des prix de 80 hôtels proches du lieu de la cérémonie d'ouverture met en évidence une augmentation significative de 317 euros à 1.033 euros en moyenne par nuit.



Ces hausses tarifaires ne sont pas un phénomène nouveau pour des événements d'envergure en France, comme l'a signalé l'UFC-Que Choisir, en rappelant les augmentations observées lors de l'Euro de football en 2016 et de la Coupe du monde 1998.



Outre l'augmentation des prix, les hôtels imposent également des conditions de réservation plus strictes. Selon l'UFC-Que Choisir, environ 30% des hôtels exigent un séjour minimum de deux nuitées, voire jusqu'à cinq pour certains. De plus, seulement la moitié des hôtels interrogés confirment avoir encore des chambres disponibles pour la période de l'événement. L'incertitude demeure quant à la disponibilité réelle des chambres restantes.